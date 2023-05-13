Твердотельные накопители PCIe 5.0 - это новейший компонент, к которому любители ПК должны прикрепить вентилятор для поддержки заявленного уровня производительности.

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Твердотельный накопитель Phison E26 анонсировали еще в январе 2023 года. В то время мы отметили, что этот эталонный дизайн PCIe 5.0 x4 имеет радиатор нового типа с активным вентилятором. Еще в январе Phison заявила, что "кулер абсолютно не обязателен", но его наличие вызвало удивление. Твердотельные накопители M.2 NVMe предыдущего поколения не нуждались в таких аксессуарах для выполнения своих задач.

Сайт ComputerBase была достаточно любознателен, чтобы протестировать свой обзорный образец Crucial T700 без какого-либо кулера. Есть много любителей компьютеров с пассивным охлаждением, так что их любопытство оправдано. Более того, покупателям Crucial T700 приходится выкладывать дополнительные 30 долларов, чтобы купить модель со штатным кулером. Очевидно это означает, что если вы отказываетесь от решения Crucial, вам следует использовать сторонний кулер для охлаждения, а не просто обходиться без него.

На скриншоте выше вы можете увидеть некоторые инструменты информации о системе, а тест CrystalDiskMark был запущен на ПК твердотельным накопителем Crucial T700 PCIe 5.0 без активного охлаждения. После первого теста чтения с диска вы можете видеть, что тепловое регулирование сработало и снизило производительность SSD. После первоначального чтения со скоростью 12 ГБ/с последующие тесты показали скорость передачи ~0,1 ГБ/с или хуже. Это очень низкая производительность для такой продвинутой и современной технологии хранения данных.

Небольшим утешением для пользователей твердотельных накопителей Crucial T700 PCIe 5.0 является то, что тепловое регулирование не привело к полной остановке накопителя. Твердотельный накопитель Corsair, который также основан на контроллере Phison E26 и 232-слойной флэш-памяти Micron 3D TLC NAND может при некоторых обстоятельствах отключаться из-за перегрева.

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Phison создал новую прошивку для своих партнеров по контроллеру E26, которая должна принести пользу всем. Бренды, которые использовали этот контроллер для своих твердотельных накопителей NVMe PCIe 5.0 включают вышеупомянутые Corsair и Crucial, а также ADATA, Gigabyte и некоторые другие.