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[Zero]
SSD в 2024 году резко подорожают – эксперты прогнозируют рост стоимости чипов NAND на 50%
Период, когда флеш-память стоила дешево закончился

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Первая половина 2023 года была крайне удачным временем для приобретения твердотельных накопителей – они стоили рекордно дешево, как и используемые в них чипы памяти NAND. Такая ситуация не устраивала крупнейших производителей памяти – Samsung, Hynix и Micron, и они намеренно снизили объемы выпуска своей продукции. Такая стратегия уже принесла свои плоды – чипы памяти DRAM и NAND перестали дешеветь и начали дорожать.

Как считают аналитики TrendForce, в 2024 году используемая в твердотельных накопителях флеш-память NAND может подорожать на внушительные 50%, а значит, значительно подорожают и SSD. Профицит чипов на рынке сменится жестким дефицитом. Так, эксперты Tom’s Hardware полагают, что накопитель Crucial MX500 объемом 1 терабайт, который в сентябре стоил 48 долларов, а сейчас предлагается за 65, в 2024 году может подорожать до отметки в 100 и более долларов. Скажется рост цен на чипы памяти и на других товарах, для производства которых они необходимы: смартфонов и прочих мобильных устройств, планшетов, ноутбуков. О том же, что SSD будут в 2024 году стоит значительно дороже, чем в 2023, можно говорить с уверенностью в 95-99%. Даже если Samsung, Hynix и Micron решат снова увеличить объемы выпуска чипов (например, под давлением антимонопольных органов), их продукция доберется до рынка с запозданием в несколько месяцев, и еще несколько месяцев потребуется для коррекции цен.

#ssd #твердотельные накопители #nand #чипы памяти
Источник: trendforce.com
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