Память выполнена в строгом дизайне с матово-чёрными алюминиевыми теплораспределителями.

Crucial выпустила в серии Pro комплект памяти DDR5-6000 48 ГБ (2×24 ГБ) с низким рабочим напряжением. Компания выбрала для модулей чёрную печатную плату и минималистичный дизайн с невысокими матово-чёрными алюминиевыми теплораспределителями без подсветки, сообщает club386.

Источник: Crucial, Micron Technology

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На сегодняшний день модули не выделяются своими скоростными характеристикам и задержками 48-48-48, однако работают на сравнительно низком напряжении 1,1 В, что обычно характерно для скоростей на уровне 4800 МТ/с, а не 6000. Благодаря низкому напряжению можно рассчитывать на меньшие температуры и большую долговечность, а энтузиасты могут попытаться покорить более высокие частоты или снизить тайминги за счёт запаса по напряжению. Crucial также подтверждает поддержку профилей памяти Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что делает модули универсальными для применения на современных платформах.

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Комплект Crucial Pro DDR5-6000 объемом 48 ГБ (2×24 ГБ) на момент написания является самым быстрым в серии, зарубежная цена составляет 166,99 долларов США.