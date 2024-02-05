Huawei опередила Apple на китайском рынке смартфонов в первые две недели года

В 2023 году компания Huawei показала впечатляющий результат на рынке смартфонов у себя дома. Статистика фирмы IDC недавно рассказала, что в последнем квартале года рост поставок у неё составил 36,2%. Это позволило компании занять четвёртое место по объёму поставок в Китае.

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Теперь отчёт фирмы Counterpoint Research говорит о том, что за первые две недели нынешнего года Huawei стала лидером по объёму продаж смартфонов в Китае. Это означает, что китайский производитель сумел опередить по продажам Apple. Huawei впервые вернула себе лидерство с момента введения санкций со стороны США в 2019 году.

В первую очередь успех Huawei принесла её линейка флагманских смартфонов Mate 60. Устройства на собственном процессоре Huawei Kirin 9000S с собственной операционной системой Harmony OS продолжают пользоваться немалым спросом.

Дальше в планах компании выпуск операционной системы Harmony OS NEXT на собственном ядре, где не будет поддержки Android-приложений. Эта система должна появиться до конца нынешнего года и оказать значительное влияние на выпуск смартфонов Huawei.

Представленная в декабре линейка смартфонов Huawei Nova 12 также способствовало росту продаж. Это аппараты средней ценовой категории на процессорах Kirin, за исключением модели Nova 12 Lite на чипе Snapdragon 778G 4G.

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В прошлом году китайский рынок смартфонов увеличился на 27% и с третьего квартала местные производители вытесняют аппараты Apple.