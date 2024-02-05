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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei начинает страдать от высокого спроса на собственные ускорители вычислений
Смартфоны теперь окажутся в дефиците.

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Доказанная выходом смартфонов семейства Huawei Mate 60 способность одноимённой китайской компании получать 7-нм чипы от своих партнёров внутри страны обеспечила рост интереса покупателей к новым устройствам, и во многом способствовала превращению Huawei в крупнейшего поставщика смартфонов на рынок КНР по итогам двух первых недель текущего года. Агентство Reuters утверждает, что теперь ритмичным поставкам этих смартфонов угрожает другая причина: Huawei начинает отдавать приоритет выпуску чипов для ускорителей вычислений, а выпуск процессоров Kirin по передовым технологиям в результате начал страдать.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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По сути, оба типа процессоров Huawei получает из одного источника, поэтому в условиях высокого спроса нужно отдавать приоритет какому-то одному типу продукции. Ситуация усугубляется тем, что уровень выхода годной продукции не так высок, а потому заметная часть чипов неизбежно уходит в брак. По данным источников Reuters, пока Huawei сосредоточилась на выпуске ускорителей семейства Ascend 910B, в результате чипов Kirin для смартфонов Mate 60 она получает меньше, чем хотела бы, а ещё жертвой такой расстановки приоритетов стали чипы Huawei MDC 810 для бортовых систем автомобилей. Ряд клиентов Huawei из числа автопроизводителей даже вынуждены были задержать отгрузку старших и наиболее продвинутых комплектаций своих машин, поскольку им перестало хватать чипов для систем активной помощи водителю.

#huawei #искусственный интеллект #smic #hisilicon #kirin #mate 60 #ascend
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