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dima0782
HUAWEI работает над новым складным телефоном с кодовым названием "LEM"
Каталог складных телефонов HUAWEI может скоро пополнится новой моделью

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Компания HUAWEI начала свое возвращение на рынок мобильных телефонов, даже войдя в пятерку лидеров в Китае и увеличив продажи на 47% по сравнению с прошлым годом. Чтобы продолжать в том же духе, компания должна предлагать публике привлекательные конкурентоспособные продукты. Согласно информации от дистрибьютора HUAWEI на Weibo и сообщению Gizmochina, компания уже готовит к запуску новый складной телефон.

Пока о новом смартфоне HUAWEI известно не так много, но утечки говорят о том, что его запуск может быть не за горами. Нам не придется ждать несколько месяцев, чтобы увидеть, как он выглядит, или узнать, каким процессором оснащен, поскольку презентация может быть назначена на февраль этого года. Кроме того, первые данные говорят о том, что он может напрямую конкурировать с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, с которым, судя по всему, у него будет общий дизайн.

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HUAWEI P50 PocketКаталог складных телефонов HUAWEI вот-вот пополнится новой моделью, по крайней мере, так утверждает один из инсайдеров китайской компании. По словам инсайдера, 10 февраля HUAWEI проведет мероприятие, посвященное китайскому Новому году. В дополнение к этому празднику фирма воспользуется возможностью представить "новый маленький складной продукт".

Если мы обратим внимание, то речь идет о "небольшом" продукте, а значит, это может быть раскладушка или флип-модель. Кодовое название этого нового смартфона будет "LEM", и он может быть оснащен процессором Kirin с поддержкой 5G, если верить информации, предоставленной инсайдером.

Gizmochina также сообщает об утечке от Fixed Focus Digital. Она предполагает, что предварительная запуск нового складного телефона HUAWEI может начаться сразу после китайского Нового года, то есть после 10 февраля. Кроме того, компания может подождать до Фестиваля фонарей (24 февраля), чтобы официально представить устройство.

Если эти сообщения подтвердятся, то следующий запуск HUAWEI состоится уже через несколько дней. Кроме того, этот телефон станет преемником HUAWEI Pocket S и HUAWEI P50 Pocket, предыдущих раскладных телефонов бренда. Судя по дизайну, этот телефон будет напрямую конкурировать с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Flip5 и Motorola razr 40 ultra, также выполненными в формате раскладушки.

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Стоит отметить, что этот смартфон, скорее всего, поступит в продажу только в Китае - на рынке, где HUAWEI имеет сильное присутствие в сегменте складных устройств. Фактически, только на Pocket S и P50 Pocket пришлось 29,6% всех продаж складных смартфонов в 2023 году в этой азиатской стране. Если HUAWEI хорошо поработает с этим новым телефоном, она, скорее всего, сохранит или даже увеличит эту и без того внушительную долю.

#смартфон #huawei #утечка #раскладной смартфон
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