Стали известны данные о камерах, дизайне и процессоре Xiaomi Mix Flip

Компания Xiaomi готовит для китайского рынка очередные складные смартфоны Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4. Не исключено, что первый из них будет представлен вместе с Xiaomi 14 Ultra уже в конце февраля. Mix Fold 4 ждут не раньше второго квартала, поэтому он может появиться даже летом.

Недавно инсайдер Digital Chat Station опубликовал кое-какие сведения относительно Mix Flip. Это будет первый складной аппарат Xiaomi, который закрывается вертикально. Согласно полученным сведениям, на внутреннем экране не должно быть складок. Сзади ожидаются две камеры с основной 50 МП и телеобъективом. Среди прочего: флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержка спутниковой связи.

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Также было сказано кое-что о модели Xiaomi Mix Fold 4. Здесь ожидается такой же процессор и также спутниковая связь. Оба аппарата должны стать тонкими и лёгкими.

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Mix Fold 4 может стать значительно легче по сравнению с Mix Fold 3. Последний весит около 255 г. При этом должно сохраниться высокое качество экрана и быстрая зарядка. Аппарат должен получить четыре камеры с камерой-перископом 50 МП.