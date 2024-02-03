Новинка выполнена в «вертикальном» форм-факторе, оснащена производительной электронной начинкой и стоит дешевле оригинального чехла для iPhone

Xiaomi вновь в центре внимания с выходом своего последнего технологического произведения – роутера BE 3600. Это стильное устройство, воплощающее стандарт WiFi 7 и оборудованное 2,5-гигабитным сетевым портом, обещает переменить представление о скоростных сетях.

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Четырёхъядерный процессор Qualcomm, работающий на 1,1 ГГц, и 256 МБ оперативной памяти обеспечивают безупречную производительность. 2,5-гигабитный WAN и три гигабитных LAN порта позволяют гибко настраивать подключения. Роутер способен управлять одновременным подключением до 128 устройств, предоставляя выдающуюся масштабируемость.

Стандарт WiFi 7 и поддержка полосы частот 160 Гц обеспечивают высочайшие скорости передачи данных. Технология OFDMA позволяет роутеру эффективно разделять каналы, ускоряя обмен данными и достигая впечатляющей пропускной способности до 3570 Мбит/с.

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Xiaomi BE 3600 доступен по цене всего $34, что делает его доступным для широкой аудитории. В настоящее время роутер доступен в Китае, и хотя информации о глобальном запуске пока нет, мировое сообщество ждет с нетерпением. Xiaomi BE 3600 станет новым эталоном в мире сетевых технологий, сочетая в себе высочайшие технические характеристики и доступность для всех.