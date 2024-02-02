Подать заявку на участие можно через приложение Xiaomi Community

Xiaomi начала постепенный переход от MIUI к HyperOS. В прошлом месяце компания выпустила POCO X6 Pro во всем мире, используя именно HyperOS. Кроме того, недавно компания расширила выпуск HyperOS до одиннадцати устройств, включая более старые модели Xiaomi 12T Pro и POCO F5 Pro. Более того, Xiaomi сейчас открыла программу по набору желающих протестировать ранние сборки HyperOS.

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Ранее компания приложила определенные условия к участию в своих схемах набора бета-тестеров. Однако, похоже, на этот раз никаких требований не существует, кроме запроса на запуск глобальных сборок. В сообщении на форуме Xiaomi объясняет, что пользователь может подписаться на получение бета-обновлений, зайдя в приложение Xiaomi Community. Также перед переходом на бета-версии HyperOS компания выпустила следующие предупреждения:

﻿ 1. Функция бета-тестирования все еще находится на стадии тестирования и скоро будет открыта для всех пользователей.

2. Необходимо сделать резервную копию своих данных перед обновлением [Обязательно].

3. Набор бета-тестеров стабильной сборки сначала начнется на глобальном сайте и будет проводиться для различных моделей и версий постепенно.

4. Если пользователь зарегистрировался и стал бета-тестером через публикации о наборе персонала, опубликованные ранее в сообществе Xiaomi, то его разрешение на бета-тестирование будет сохранено в течение определенного периода времени.

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Кроме того, компания подчеркивает, что бета-тестерам следует использовать приложение «Сервисы и обратная связь», чтобы сообщать об ошибках, а не использовать другие каналы. К сожалению, другие подробности о новой бета-программе набора тестеров Xiaomi пока остаются неизвестными. Вместо этого компания настаивает на том, что это позволит людям «раньше опробовать новые функции» посредством обновлений по беспроводной сети (OTA).