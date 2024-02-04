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Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
Предполагается, что он станет переименованным Redmi Note 13 5G или Redmi Note 13R Pro и сначала выйдет в Индии

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 Прошло не так много времени с тех пор, как Xiaomi представила смартфоны серии POCO X6: POCO X6 5G и POCO X6 Pro 5G по всему миру в середине января. Согласно новым сообщениям, компания также готовится выпустить третью модель серии под названием POCO X6 Neo.

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 Невыпущенный пока POCO X6 Neo считается эксклюзивом для Индии, по крайней мере, на начальном этапе. Предположительно, Xiaomi будет ориентироваться на ценовой диапазон в 15000 индийских рупий, что соответствует 180 долларам по текущему обменному курсу. Напомню, что POCO X6 5G стоит от 19999 юаней (около 241 доллара) за версию с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и чипсетом Snapdragon 7s Gen 2.

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 Неудивительно, что POCO X6 Neo в некоторых отношениях будет использовать более слабое оборудование, чем POCO X6 5G. С одной стороны, новинка может иметь AMOLED дисплей с диагональю 6,67-дюйма с частотой 120 Гц, как и POCO X6 5G. Однако другие характеристики, такие как чипсет Dimensity 6080 и аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 33 Вт, указывают на то, что POCO X6 Neo является переименованным Redmi Note 13 5G или Redmi Note 13R Pro. Таким образом, POCO X6 Neo может иметь экран с разрешением 1080p, а не 1220p, который имеется POCO X6 5G. К сожалению, другие подробности о POCO X6 Neo на данном этапе остаются неизвестными, включая дату выпуска.

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Источник: notebookcheck.net
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