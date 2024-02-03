Apple продолжает оставаться наиболее успешным производителем смартфонов

Отчёт компании Counterpoint Research показывает, что на долю аппаратов Apple iPhone в минувшем году пришлась ровно половина доходов всего рынка смартфонов. Это является рекордным показателем по итогам года. При этом доход на рынке смартфонов в целом сократился на 2%, а количество выпускаемых аппаратов уменьшилось на 4%. Мировые доходы от продаж смартфонов составили $410 млрд, было выпущено 1,17 млрд устройств.

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Также Apple впервые удалось обойти Samsung по количеству выпущенных за год смартфонов. Доля рынка американского производителя составляет 20%, у Samsung на 1% ниже.

Успех Apple подчёркивает стремление покупателей приобретать более премиальные аппараты по цене от $600. За счёт Apple, складных смартфонов и функциональности вроде генеративного ИИ количество выпускаемых премиальных устройств увеличилось на 8%, тогда как более дешёвые аппараты показали исчисляющийся двузначными значениями спад.

Средняя цена продаваемых аппаратов iPhone равна $890, на 2% выше показатели 2022 года. Средняя стоимость смартфонов в целом равна $350, а смартфонов Samsung $288.

Apple остаётся ведущим производителем флагманских аппаратов, но её доля здесь уменьшилась с 75% до 71%. Количество премиальных смартфонов всех производителей увеличилось с 6% в 2016 году до 24% в минувшем году.

Apple хорошо продавала свои устройства в Индии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке. Это могло компенсировать потери в Китае, где возрождающаяся Huawei отнимает у неё покупателей.

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В рамках финансового отчёта глава Apple Тим Кук сообщил, что сейчас по всему миру есть более 2,2 млрд активных устройств этого производителя.