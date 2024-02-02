Статистику по конкретным девайсам компания не предоставила

Как сообщает популярный ресурс MacRumors, посвященный устройствам от корпорации Apple, у «яблочных» насчитывается уже более 2.2 миллиарда активных девайсов по всей планете. При этом статистики по конкретным решениям компания из Купертино не предоставляет – речь может идти как об iPhone или iPad, так и о Mac или других устройствах. Также стоит отметить, что 2.2 миллиарда регулярно используемых девайсов – это не 2.2 миллиарда пользователей, поскольку у одного человека может быть несколько гаджетов от одной компании. В случае Apple это довольно частая ситуация – исследователи отмечают высокую лояльность бренду со стороны аудитории.

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В предыдущий раз компания из Купертино делилась подобной статистикой около 12 месяцев назад, в январе 2023 года – тогда по всему миру у нее уже насчитывалось более 2 миллиардов активных устройств. Таким образом, прирост за год составил около 10%. Помимо этого, известно, что Apple давно превзошла отметку в 1 миллиард активных iPhone. Вероятно, со временем распространенность «яблочных» гаджетов будет расти, несмотря на довольно высокую их стоимость. Этому будут способствовать как увеличение населения планеты, так и огромные вложения Apple в маркетинг.