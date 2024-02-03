Первый гибкий аппарат Apple должен появиться в 2026 году

Согласно последней информации, в 2026 или 2027 году компания Apple представит первое складное устройство. Оно будет выпущено на замену планшету iPad mini. Будет это складной смартфон или планшет, не говорится.

Издание The Elec утверждает, что в развёрнутом виде устройство будет обладать экраном размером 7 или 8 дюймов. iPad mini обладает экраном с диагональю 8,3 дюйма. В последний раз новая модель этого планшета была представлена в 2021 году.

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Возможно, до тех пор появятся новые варианты планшета iPad mini, на этот раз с дисплеями OLED. В прошлом году свои дисплеи подобного рода Apple на одобрение отправили Samsung и LG.

Складные дисплеи OLED являются самыми дорогими частями устройств, в состав которых они входят. Если производителю удастся получить заказ со стороны Apple, его доходы могут заметно вырасти. Предположительно, Samsung провела реорганизацию производства дисплеев специально для оптимизации процесса выпуска складных дисплеев под потребности Apple.

Некоторые аналитики предполагают, что Apple начнёт выпуск складных устройств с планшета. Поскольку они выпускаются в меньшем количестве, ошибки при их производстве могут стать не такими заметными, как было бы в случае с iPhone.

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Пока же в этом году Apple собирается представить iPad Pro с дисплеем OLED, а также новые iPad Air.