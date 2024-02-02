Анонсы продуктов Apple на основе ИИ можно ждать на конференции разработчиков летом

Среди технологических компаний мирового масштаба Apple является одной из немногих, которая не спешит принимать участие в гонке генеративного искусственного интеллекта и прибылей на его основе. Генеральный директор Apple Тим Кук говорит, что скоро ситуация изменится. В этом году Apple собирается представить функции программного обеспечения на основе ИИ в своих пользовательских продуктах. По словам руководителя компании, она тратит огромные усилия и время на разработку этих технологий.

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Подводя финансовые итоги последнего квартала минувшего года, Кук говорил об устройстве смешанной реальности Vision Pro и планах в сфере ИИ. По его словам, данные технологии будут влиять на будущее.

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Подробности относительно разработок Apple в этом сегменте пока отсутствуют. Известно лишь, что ради снижения уровня энергопотребления и отсутствия галлюцинаций Apple будет предлагать локальную обработку ИИ вместо отправки в облако. К этому же стремятся и другие производители, вроде Google и Samsung в своих смартфонах Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra, где процессоры поддерживают обработку ИИ.