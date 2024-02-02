Это стало известно из недавнего исследования, основанного на оценках более чем 300 000 пользователей из разных уголков мира.

Спустя некоторое количество времени (пару месяцев) после старта продаж обновленной линейки iPhone 15 был обнародован рейтинг удовлетворенности пользователей, показывающий то, насколько они довольны новыми устройствами компании Apple. Согласно недавнему исследованию, которое основано на оценках более чем 300 000 пользователей из разных уголков мира, можно заметить довольно любопытные тенденции.

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В начале осени 2023 года многие владельцы iPhone 15 Pro (73,5%) оценивали его на пятерку, то есть на отлично. Сейчас этот показатель уменьшился до 66,1%. То же самое произошло и с iPhone 15 Pro Max: в начале осени он получил максимальную оценку от 77% пользователей, в то время, как сейчас — от 72,5%.

Однако не все так плохо. Позитивная тенденция наблюдается у более доступных моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Они начали радовать своих владельцев несколько больше. Рейтинг базовой модели подрос с 68,2% до 78,1%, а версия Plus сумела "добыть" 3 с половиной процента — увеличив соответствующий показатель с 70% до 73,5%.

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Исследователи отмечают, что пользователи, имеющие в своем распоряжении наиболее дорогие версии iPhone 15, часто жалуются на одинаковые проблемы. Основная претензия — недостаточное время автономной работы смартфонов. Кроме того, гаджеты критикуют за, скажем так, минимальные изменения по сравнению с iPhone 14 Pro. Еще одним немаловажным фактором, вызывающим недовольство среди пользователей, является обновленный дизайн новинок, который не всем пришелся по вкусу.