И о перемирии пока говорить не приходится.

В интервью телеканалу CNBC, как сообщает Apple Insider, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что видит приоритетным способом решения спора с калифорнийским производителем медтехники Masimo апелляцию существующих запретов в суде. Напомним, что с 18 января Apple лишилась права продавать на территории США через фирменные магазины умные часы Watch Series 9 и Ultra 2, оснащённые функцией измерения содержания кислорода в крови пользователя. Её пришлось отключить программно, чтобы сохранить возможность продавать указанные модели часов.

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Источник изображения: Apple

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Поскольку Кук настроен на оспаривание данного запрета в суде, то можно сделать предположение об отсутствии у Apple намерений идти с Masimo на мировую и приобретать профильную лицензию. Американским регуляторам удалось доказать, что Apple незаконно позаимствовала у Masimo технологию измерения содержания кислорода в крови пользователя, а потому актуальные модели часов Watch с такой функцией попали в США под запрет. Впрочем, Тим Кук настаивает, что и без этой функции у покупателей есть достаточно поводов приобрести Apple Watch.