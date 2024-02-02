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MSI анонсировала игровой ноутбук Stealth 14 Air на процессоре Intel Core i7-13620H
В Китае представлен новый ноутбук MSI с видеокартой RTX 4060

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Компания MSI представила в Китае элегантный игровой ноутбук Stealth 14 Air, который подходит также для профессионального применения за счёт компактности и высокого уровня производительности. В дизайне ноутбука применяется полупрозрачные материалы, которые позволяют заглядывать внутрь. Толщина корпуса составляет 18,6 мм, весит он 1,6 кг.

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Размер экрана равен 14 дюймов, разрешение FHD+, частота 144 Гц и соотношение сторон 16:10. Поддерживается 100% цветового диапазона sRGB, что подойдёт графическим дизайнерам и представителям других творческих профессий. Установлено 16 ГБ памяти DDR5 и твердотельный накопитель PCIe Gen4x4 NVMe 512 ГБ. Это позволяет максимально быстро загружать приложения и игры.

Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6E, Ethernet RJ45, HDMI 2.1 и USB-Type C. Имеется система охлаждения MSI Frosty. Игровая клавиатура Mystic RGB получила полупрозрачные колпачки с высоким уровнем тактильной обратной связи.

Доступна функциональность MSI AI Intelligent Engine и AI Artist для оптимизации производительности в разных сценариях применения устройства. Предлагается объёмный звук DTS.

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Доступно три конфигурации с базовой за 5999 юаней и максимальной по цене 6699 юаней на процессоре Intel Core i7-13620H и видеокарте Nvidia RTX 4060.

#msi #ноутбуки
Источник: gizmochina.com
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