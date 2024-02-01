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Fantoci
MSI раскрыла стоимость своей игровой портативной консоли Claw
Первая портативная консоль на базе Meteor Lake будет стоить дороже конкурентов.

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Компания MSI стала очередным производителем, представившим новую игровую портативную консоль под названием Claw. Несмотря на громкие заявления на выставке CES 2024, тайваньская компания не назвала цену на свое новое игровое устройство. Однако впоследствии без особо шума на сайте MSI появилась информация о стоимости всех трёх версий консоли Claw. Цена оказалась несколько выше, чем у конкурентов, зато в устройстве используются новейшие чипы Intel Meteor Lake.

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Базовая модель портативной консоли MSI будет стоить 700 долларов - столько же, сколько стоят Lenovo Legion Go и флагманская модель Asus ROG Ally. Топовая версия Steam Deck OLED на 50 долларов дешевле консоли MSI, однако как мы хорошо знаем, устройство Valve работает под управлением Linux с ограниченными программными опциями. В отличие от него, Claw оснащена полноценной Windows 11, как и другие консоли-конкуренты Ally и Legion Go. Базовая модель Claw оснащена 512 Гигабайтным накопителем PCIe M.2 и процессором Intel Core Ultra 5 135H.

Помимо версии с Core Ultra 5, MSI предложит геймерам две модели Claw с чипом Core Ultra 7 155H. В результате, более производительный процессор увеличит стоимость консоли на 50 долларов, а остальные характеристики останутся прежними. За дополнительные 50 долларов вы получите топовый вариант MSI Claw с чипом Core Ultra 7 155H и 1 Тб накопителем. Цена в 799 долларов мало кого обрадует, ведь портативная консоль намного дороже игровых устройств конкурентов на базе чипов AMD.

Большинство новых игровых портативных консолей собраны на базе APU AMD Ryzen, как в случае с моделью Z1 Extreme. MSI Claw может похвастаться, что стала первой консолью с новейшими чипами Intel Meteor Lake. Базовая модель оснащена процессором Core Ultra 5 135H, который имеет только четыре высокопроизводительных ядра из общих 14. Возможно, Z1 Extreme превзойдёт ее в задачах, требующих мощного центрального процессора, однако модель с процессором Ultra 7 и его 6 производительными ядрами уже должна составить серьезную конкуренцию конкуренту. У моделей с чипами Ultra 5 и Ultra 7 в наличии одинаковый графический процессор Arc с 8 ядрами, так что игровая производительность должна быть одинаковой.

В магазине MSI представлены все три версии Claw.

Остальные характеристики одинаковы для всех трех версий Claw: 7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, 16 Гигабайт оперативной памяти DDR5, аккумулятор с хорошей ёмкостью 53 Вт·ч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Все три устройства весят 650 грамм, что немного тяжелее, чем у некоторых конкурентов. Примечательно, что MSI обещает установить в джойстиках консоли датчики Холла - это должно положительно сказаться на их надёжности в долгосрочной перспективе.

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Таким образом, MSI Claw может стать серьезным конкурентом в сегменте портативных игровых устройств, и будет интересно посмотреть, как Intel Meteor Lake будет противостоять конкурентам на базе AMD. К сожалению, точная дата начала продаж пока неизвестна. Однако на сайте производителя появилась возможность подписаться на уведомление о наличии всех трёх моделей. Сама MSI пока ограничилась заявлением о намерении выпустить Claw в первой половине 2024 года.

#msi #intel meteor lake #портативная консоль #msi claw
Источник: us-store.msi.com
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