На момент написания бета версии доступны не для всех плат.

На сайте компании MSI заметили появление новых бета-версий BIOS для материнских плат Intel 600 и 700 серий, которые приносят поддержку модулей оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ, сообщает Wccftech.



Источник изображения: Например, для флагманской MSI MEG Z790 GODLIKE обновление уже доступно.Источник изображения: MSI

За сравнительно короткое время доступные на потребительском рынке модули памяти DDR5 резко выросли в объёме, сначала появились модули объёмом 48 ГБ, а теперь в продажу поступают и модули по 64 ГБ. Благодаря этому суммарный объём оперативной памяти на материнских платах с двумя слотами DIMM можно расширить до 128 ГБ, а на платах с четырьмя слотами DIMM — до 256 ГБ. Это расширяет возможности систем потребительского класса в различных рабочих задачах, включая те, что связаны с искусственным интеллектом.

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В Wccftech заявляют, что новые BIOS от MSI должны обеспечить бесперебойную работу модулей объёмом 64 ГБ без каких-либо компромиссов, хотя это и бета-версии. Например, некоторые производители рекомендовали отключать различные функции при использовании модулей такого объёма, в случае же с MSI никаких подобных рекомендаций и требований нет.