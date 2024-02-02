У самой оригинальной модели Tesla обнаружились неожиданные проблемы

Недавно представленный долгожданный электромобиль Tesla Cybertruck скоро может столкнуться с массовыми отзывами из-за аэродинамических колпаков на колёсах. Один из покупателей сообщил, что его экземпляр электромобиля был доставлен без этих колпаков. Сначала автопроизводитель пообещал прислать техника для их установки 1 февраля, затем перенёс это мероприятие на март.

реклама

Похоже, что эти колпаки имеют свойство отрываться в самый неподходящий момент. На YouTube можно найти видеозапись, на которой подобный колпак едва не врезался в другой автомобиль.





Считается, что эти колпаки должны быть установлены, чтобы автомобиль мог достичь обещанной дальности хода в 515 км. Сменные колпаки сама Tesla продаёт по цене $75, что намного дороже пластиковых колпаков для других электромобилей Tesla. Однако, в настоящее время они отсутствуют в магазине.

Для Tesla это может оказаться далеко не первый отзыв. В середине декабря отзывались едва ли не все автомобили этого производителя, в январе ещё 200000 из-за неисправности камеры заднего вида. Тогда обошлось обновлением программного обеспечения, но в данном случае предстоит поработать руками, а опыта подобных крупных отзывов у Tesla нет.