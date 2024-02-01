Генеральный директор Tesla объявил о проведении голосования акционеров по переносу юридического штаба компании из Делавэра в Техас. Это решение было принято после того, как судья из Делавэра признала недействительным колоссальный пакет вознаграждений Маска в Tesla.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, объявил о скорой инициативе по проведению голосования акционеров за перенос юридического штаба компании из штата Делавэр в Техас.

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Этот шаг последовал за недавним решением судьи из Делавэра Кэйтлин Маккормик, которая признала недействительным колоссальный пакет вознаграждений Маска в Tesla в размере 55,8 миллиарда долларов. Судья раскритиковала директоров Tesla, участвовавших в переговорах о выплатах в 2018 году, указав на их потенциальную недосмотренность из-за "привлекательности суперзвезды" Маска и отсутствия полного раскрытия информации для акционеров, посчитав сделку "непостижимой" и постановив отменить ее.



Маск, выражая свое недовольство, обратился к социальным сетям, предостерегая от регистрации компаний в Делавэре и, что интересно, инициировав опрос на своей платформе X (бывший Twitter). Опрос, в котором приняли участие более 1,1 миллиона человек, показал, что более 87 % опрошенных высказались за переезд в Техас. Маск с энтузиазмом поделился результатами, заявив, что общественное голосование "безоговорочно" отдало предпочтение Техасу.



Tesla уже перенесла свою корпоративную штаб-квартиру из Пало-Альто (Калифорния) в Остин (Техас) в 2021 году. Этот переезд стал частью ответа Маска на обеспокоенность налоговой политикой и нормами Калифорнии. Кроме того, Tesla имеет значительное присутствие в Техасе, планируя расширить в штате "гигафабрику" по производству электромобилей.



Юридическая неудача в Делавэре добавляется к предыдущим проблемам Маска в этом штате, в частности, к иску Twitter в июле 2022 года. В этом деле, связанном с попыткой Маска отказаться от сделки по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, судья Маккормик отклонил его аргументы, что привело к завершению приобретения, известного теперь как X.



Пока Tesla преодолевает эти юридические и корпоративные изменения, Маск остается влиятельной фигурой, постоянно взаимодействующей с общественностью через различные платформы, определяя не только будущее Tesla, но и внося свой вклад в более широкие дискуссии о корпоративном управлении и процессах принятия решений.