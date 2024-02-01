Tesla будет производить более дешевые китайские батареи LFP в США, чтобы снизить стоимость своих электрических автомобилей и систем хранения энергии.

Tesla проводит исследование возможности получения налоговых льгот в целях производства более доступных китайских аккумуляторов LFP (лифепо4) в США. Эти аккумуляторы играют ключевую роль в электрических автомобилях и системах хранения энергии.

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Однако, чтобы избежать лишних сложностей с регулирующими органами, Tesla выбирает несколько нетрадиционный путь. Они планируют приобрести оборудование напрямую у китайской компании CATL, которая является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в мире. Затем Tesla собирается устанавливать это оборудование и заниматься производством аккумуляторов LFP в своем новом заводе в Спарксе, Невада.

Этот подход позволит Tesla контролировать процесс и соблюдать требования налоговых льгот. Помимо использования аккумуляторов в своих автомобилях, компания также планирует применять их в своей системе хранения энергии Megapack.

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Tesla рассчитывает снизить свои производственные затраты и сделать свои электрические автомобили более доступными для потребителей. Кроме того, аккумуляторы LFP будут использоваться в будущей массовой модели Model 2, что, по мнению компании, сделает их продукты более конкурентоспособными и популярными.