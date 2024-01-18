Mazda будет использовать североамериканский стандарт зарядки Tesla

Компания Mazda объявила о решении перейти на адаптер зарядки, используемый Tesla, чтобы укрепить свои позиции в сегменте электромобилей и соответствовать мировым стандартам.

Автомобильный гигант будет использовать североамериканский стандарт зарядки Tesla (NACS) в своих электромобилях, начиная с 2025 года. Этот стандарт заменит существующий у Mazda порт зарядки CCS (Combined Charging System) и будет поддерживать станции Supercharger компании Tesla. Несмотря на то, что первоначально это решение коснется моделей в США, ожидается, что Mazda полностью перейдет на стандартное производство точек зарядки.

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NACS призвана облегчить пользователям поиск зарядных станций и снизить стоимость зарядки за счет поддержки широкой зарядной инфраструктуры, в частности, более 15 тысяч станций Tesla Supercharger в США. Эту стратегию можно рассматривать как часть усилий Mazda по расширению портфеля электромобилей и получению конкурентного преимущества.