В Японии модель среднего размера Mazda 6 продали в количестве более 226000 экземпляров

Автопроизводитель Mazda объявил о завершении продаж модели Mazda 6 в Японии в апреле. История этой модели длилась на протяжении двух десятилетий. По какой причине производство решено было прекратить, не сообщается. Прямой замены этому автомобилю на горизонте пока не просматривается.

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Седанов и универсалов Mazda 6 с момента появления в 2002 году было продано 226437 единиц. Было выпущено три поколения этих автомобилей. Теперь Mazda прекращает выпуск модели 2021 года.

На роль предыдущей модели теперь предлагается линейка кроссоверов CX. Желающие получить седан могут сделать выбор в пользу меньшей модели Mazda3.

Низкие продажи могут быть главной причиной прекращения производства автомобиля. Увеличение спроса на кроссоверы вроде CX-5 и CX-60 отнимает покупателей у автомобилей среднего размера. Конкурирующую Toyota Camry постигла та же судьба. В прошлом году её продажи в Японии были прекращены спустя 43 года.

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Теперь Mazda уделяет больше внимания новым кроссоверам верхней ценовой категории. В Японии предлагается модель среднего размера CX-60 с гибридным рядным шестицилиндровым двигателем. Дальше появится Mazda CX-80 вместо модели CX-8. В США были предложены CX-50 и CX-90. Следом на очереди модель Mazda CX-70 с двумя рядами сидений и более широким по сравнению с CX-60 кузовом.