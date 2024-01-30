Многие сайты в доменной зоне .ru во вторник вечером не открывались

Во вторник вечером в России случился крупный сбой в работе сети Интернет. Многочисленные каналы в Телеграме сообщают, что значительная часть с сайтов в доменной зоне .ru перестала открываться. Среди них такие крупные, как сайт Сбербанка, магазинов Ozon, DNS и Wildberries, операторов Билайн, МТС, Мегафон, tele2 и Ростелеком, почтовые сервисы mail.ru и Рамблер, Яндекс и Google, Кинопоиск и многие другие.

реклама

Причиной называется масштабный сбой доменной зоны имен (DNSSEC). Данная технология отвечает за добавление цифровых подписей к записям DNS для обеспечения подлинности и целостности данных. Это способствует безопасной идентификации ресурсов в глобальной паутине и исключает возможность подмены IP-адреса при кибератаках.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В координационном центре доменов .RU .РФ сообщили, что в настоящее время ведётся работа над устранением неполадок. Доступ к сайтам было обещано восстановить в ближайшее время. Однако, в момент написания этой новости значительная часть сайтов по-прежнему не открывалась.