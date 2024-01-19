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Российские СМИ со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщают, что за год объём пиратского контента в Рунете увеличился более чем в два раза. Так, если в 2022 году ведомство заблокировало 485 тысяч ссылок с противоправным содержанием, а в 2023 году их количество перевалило за 1 миллион.
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Что касается антипиратского меморандума, в котором прописан порядок внесудебного удаления ссылок на пиратский контент, то с начала его действия Роскомнадзор ограничил доступ к 178 млн страниц. В ведомстве подчеркнули, что за неудаление объектов авторских и смежных прав для владельцев ресурсов административная ответственность не установлена. Но у суда есть возможность вынести решение о применении гражданско-правовых норм.
Журналисты российских СМИ для примера пообщались с представителем онлайн-кинотеатра Premier, который рассказал, что рост объёмов пиратского контента может быть связан с уходом легальных западных материалов из Рунета. Но пиратство распространяется не только на западный контент, поэтому пощадке пришлось принять определённые меры по защите своего материала.
Эксперты, опрошенные журналистами, предупредили, что объём пиратского контента будет расти и дальше, если западные правообладатели станут и дальше игнорировать российского зрителя.