Интересно, почему?

Российские СМИ со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщают, что за год объём пиратского контента в Рунете увеличился более чем в два раза. Так, если в 2022 году ведомство заблокировало 485 тысяч ссылок с противоправным содержанием, а в 2023 году их количество перевалило за 1 миллион.

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Что касается антипиратского меморандума, в котором прописан порядок внесудебного удаления ссылок на пиратский контент, то с начала его действия Роскомнадзор ограничил доступ к 178 млн страниц. В ведомстве подчеркнули, что за неудаление объектов авторских и смежных прав для владельцев ресурсов административная ответственность не установлена. Но у суда есть возможность вынести решение о применении гражданско-правовых норм.

Журналисты российских СМИ для примера пообщались с представителем онлайн-кинотеатра Premier, который рассказал, что рост объёмов пиратского контента может быть связан с уходом легальных западных материалов из Рунета. Но пиратство распространяется не только на западный контент, поэтому пощадке пришлось принять определённые меры по защите своего материала.

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Эксперты, опрошенные журналистами, предупредили, что объём пиратского контента будет расти и дальше, если западные правообладатели станут и дальше игнорировать российского зрителя.