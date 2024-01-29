Huawei P70 ожидаются в продаже через пару месяцев

Линейка смартфонов Huawei P70 представляет собой следующее поколение флагманских аппаратов китайского производителя. Информации о них постепенно появляется всё больше. Очередные сведения принёс известный инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, Huawei ведёт тестирование экранов двух размеров, с диагоналями 6,5 дюйма и 6,8 дюйма. У них должен быть изгиб 2,5D при разрешении 1,5K и наличии технологии LTPO с переменной частотой обновления и плавным изображением. Рамки вокруг экрана могут быть чрезвычайно тонкими.

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Ранее сообщалось, что эти смартфоны получат серьёзные улучшения в плане камер. Среди прочего ожидалось использование сенсора Omnivision OV50H с физически изменяемой апертурой. Этот сенсор был представлен в январе 2023 года и обладает разрешением 50 Мп. Размер сенсора равен 1/1,3 дюйма, размер пикселей 1,2 мкм, что должно обеспечить качественную съёмку при недостаточном освещении. Этот сенсор поддерживает разные режимы работы HDR, высокую частоту кадров, съёмку видео 8K и 4K с электронной стабилизацией.

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Аппараты должны получить уникальный дизайн задних камер, где три объектива выстроены в форме треугольника. Должна использоваться батарея 5000 мАч и два стереодинамика с ресивером. Базовая модель может работать на процессоре Kirin 9000S. Анонс устройств ожидается в марте или апреле.