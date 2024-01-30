Также стало известно, что серия Huawei P70 будет обладать двумя размерами дисплея

Ожидается, что следующей моделью смартфона от компании Huawei станет серия Huawei P70. Предполагается, что его релиз состоится в конце марта или в начале апреля.

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В последнее время данная модель привлекает много внимания. Новая утечка информации, которая появилась на выходных, подробно описывает особенности камеры у этого смартфона. Согласно данным от Digital Chat Station, предстоящий Huawei P70 будет оснащен основным датчиком Sony IMX989 с разрешением 50 МП и переменной апертурой. Он будет работать совместно с модулем широкоугольной камеры на 50 МП и телеобъективным модулем с 4-кратным оптическим зумом на 50 МП, а также возможностью макросъемки.

Также Digital Chat Station ранее сообщила, что семейство P70 будет обладать двумя размерами дисплея. Эти экраны будут иметь размеры 6,5 и 6,8 дюймов, а также разрешение 1,5K и технологию LTPS.

Ожидается, что серия Huawei P70 будет оснащена чипсетом Hisilicon с поддержкой 5G. Возможно, на основной модели серии будет установлен процессор Kirin 9000S, подобно линейке Mate 60. Согласно Минг-Чи Куо, модель Art будет использовать гибридные стеклопластиковые линзы 1G6P.

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Если через два месяца он действительно станет официально представлен, в интернете должна появиться более подробная информация о этих телефонах.