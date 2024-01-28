Huawei Nova Y72 - это хороший функционал по доступной цене.

Huawei вновь радует поклонников, анонсируя бюджетный вариант смартфона Huawei nova Y72. Этот телефон является глобальной версией модели Huawei Enjoy 70, дебютировавшей на китайском рынке в конце 2023 года.

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Важнейшей уникальной чертой данного устройства выступает многофункциональная кнопка X Key, удобно размещенная на боковой стороне корпуса. Эта кнопка предоставляет пользователям возможность индивидуальной настройки: от включения тихого режима и активации фонарика, до инициализаци записи видео или съемки фотографий. Дополнительно, X Key может быть настроена для быстрого запуска любого выбранного приложения.

В плане технических характеристик, Huawei nova Y72 оборудован аккумулятором увеличенной емкости 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 22,5 Вт, что гарантирует длительную автономную работу. Устройство функционирует на базе собственного процессора Huawei Kirin 710, который обеспечивает эффективную работу.



Ключевые характеристики Huawei nova Y72:

Экран: 6,75-дюймовый LCD, разрешением 1600x720, соотношение сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц, функция Always-On Display;

Процессор: 14-нанометровый Huawei Kirin 710;

Энергопитание: аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт;

Память: варианты на 128/256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти;

Камера: основная камера на 50 Мп (f/1.8), макро-объектив на 2 Мп (f/2.4), фронтальная камера на 8 Мп (f/2.0);

Операционная система: HarmonyOS 4.0;

Размеры: 168,3х77,7х8,9 мм, вес — 207 г;

Связь: USB Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11, поддержка GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, LTE.

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Несмотря на ряд преимуществ, устройство имеет некоторые ограничения, такие как наличие U-образного выреза на экране, неравномерные рамки вокруг дисплея, отсутствие поддержки 5G, беспроводной зарядки, 3,5-мм аудиоразъема и защиты от воды и пыли. Huawei nova Y72 скоро поступит в продажу на международном рынке по начальной цене около 260 долларов США (приблизительно 23 000 рублей), в черном и зеленом цветовых решениях.