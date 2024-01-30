В недалёком будущем Xiaomi собирается представить очередные планшеты

Уже скоро компания Xiaomi собирается анонсировать линейку планшетов Pad 7. Флагманской моделью будет Xiaomi Pad 7 Pro, с некоторыми характеристиками которого сейчас можно ознакомиться стараниями инсайдера Digital Chat Station.

Согласно его сведениям, устройство будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Также здесь будет установлен экран LCD размером 12,45 дюймов с частотой 144 Гц и соотношением сторон 16:10. Ранее ожидалось, что планшет получит прошлогодний процессор Snapdragon 8 Gen 2.

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Отличительной чертой устройства может оказаться батарея ёмкостью 10000 мАч. Известно также о мощности проводной зарядки 120 Вт.

Здесь будет установлена последняя версия системы Android 14 с оболочкой HyperOS. Из этого можно сделать вывод, чтобы планшет будет быстрым, долго работать и предлагать все современные функциональные возможности. Недавно он прошёл сертификацию IMDA и 3C.

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Сзади ожидается наличие двух камер с основной 50 Мп. Также будет четыре динамика, а ещё расширенная система поддержки работы с несколькими устройствами одновременно.