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5 причин не покупать смартфоны Xiaomi

5 причин не покупать смартфоны Xiaomi честный обзор без желания обидеть кого либо
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Почему бы не взять Сяоми?

1.MIUI

В смартфонах Xiaomi вместо привычной ОС Android установлена модифицированная версия MIUI. Если вы не любите возиться со смартфоном, но хотите, чтобы он работал, он вам не понравится.

Покопаться в настройках придется даже просто для того, чтобы получать уведомления. Также вы столкнетесь с тем, что смартфон будет тормозить на пустом месте, а приложения – неправильно работать и периодически вылетать.

2. Трудности с перепрошивкой

Часть проблем решается сменой прошивки. Раньше это делалось всего за два шага, но теперь процесс усложнился и запутан. В новых моделях блокируется загрузчик. Для разблокировки необходимо подать заявку через сайт на китайском языке и дождаться одобрения.

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Но даже на этом приключения не закончатся. Необходимо установить драйвера, специальное программное обеспечение.

Я весь вечер возился со своим Xiaomi Mi5, но вопросов у него не было. В итоге я продал и купил iPhone SE.

3. Низкая автономность

Xiaomi не просто отключила push-уведомления в MIUI, но и сами смартфоны оснащены огромными батареями. Дело в том, что система плохо оптимизирована и без этих мер устройства просто не доживут до вечера.

Xiaomi Mi5 с включенными уведомлениями и интернетом по LTE выдал чуть больше трёх часов работы экрана. Для смартфона с энергоэффективным процессором и аккумулятором емкостью 3000 мАч этого недостаточно. Xiaomi Redmi 4 бюджетные характеристики и аккумулятор аж 4100 мАч, но в результате устройство выдает всего около пяти часов работы экрана.

4. Реклама и вирусы

Xiaomi почти не зарабатывает на смартфонах и живет за счет MIUI, ее сервисов и встроенной рекламы. Постоянно появляющаяся в рекламе реклама – это ненормально.

А если вы покупаете смартфон у недобросовестных продавцов, то в системе могут оказаться вирусы – какие-то непонятные приложения, которые постоянно висят в памяти и выходят в интернет. Дело в том, что у MIUI открытый исходный код и интегрировать его очень легко.

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5. Проблемы на таможне

Совсем недавно еще одну проблему для смартфонов Xiaomi устроил их официальный реселлер в России.

Вместе с оптовыми «серыми» поставками из Китая ограничивают доставку частных посылок.

Сейчас заказать смартфон из Китая дешевле не получится, а в сторонних магазинах запасы скоро закончатся. Придется покупать по очень высокой официальной цене.

Привлекательные альтернативы

Xiaomi не только предлагает производительное железо за небольшие деньги. У компании достаточно конкурентов, чьи устройства проще заказывать из Китая. К тому же они не доставят вам столько проблем.

Meizu M5s почти ничем не уступает Redmi 4X, который в официальной рознице стоит 12 990 рублей. У M5s металлический корпус, сканер отпечатков пальцев и 3 ГБ оперативной памяти. Смартфоны Meizu также продаются в России официально, и цены на них очень кусаются, например, стоимость M5s начинается от 13 920 рублей. А вот с доставкой из Китая его можно приобрести всего за 7000 рублей. И никто не будет разворачивать вашу посылку на таможне.

Xiaomi Redmi 4 Prime сейчас стоит 15 990 рублей, а за 11-12 тысяч в Китае можно купить Huawei Honor 8 Lite. Он будет даже мощнее смартфона Xiaomi: у него аналогичный процессор, но на 1 ГБ больше оперативной памяти.

Если вам нужен недорогой смартфон с большим дисплеем, то вместо Redmi Note 4 лучше присмотреться к Meizu MX6 со схожими характеристиками, менее проблемной прошивкой Flyme и ценой в 12 000 рублей. 

Мейзу MX6

Примерно за 20 000 рублей продается iPhone SE, где в компактном 4-дюймовом корпусе размещена аппаратная часть от iPhone 6s. За эти небольшие деньги вы получаете все преимущества смартфонов Apple: быстрые и регулярные обновления еще в течение 2-3 лет, высокую скорость работы и качественную камеру. Минусов два: допотопная фронтальная камера и всего 16 ГБ памяти без возможности расширения.

У флагманов альтернатив еще больше. OnePlus 3T — третий Android-смартфон после Samsung Galaxy S8 и S8+. Имеет выгруженную прошивку, отличные камеры, качественный 5,5-дюймовый FullHD дисплей. А цена около 25 000 рублей.

OnePlus 3T

Нельзя не упомянуть флагман Huawei P10, вышедший в начале года. Даже не обязательно заказывать из-за границы: официальная российская цена — 34 990 рублей. А ведь это полноценный флагман с качественной двойной камерой и мощным железом на базе Kirin 960.

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А если вам нужен смартфон с хорошим железом и большим экраном, то присмотритесь к другому устройству Huawei — 5,9-дюймовому Mate 9 на базе процессора Kirin 960. Купить его в Китае можно менее чем за 30 000 рублей.

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