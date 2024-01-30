Названы цены на MSI Claw, но дата продаж неизвестна

Недавно стало известно, что компания MSI готовит портативную игровую консоль под названием Claw. Дата появления в продаже пока не называется, но зато была названа цена. Она оказалась на $50 дороже, нежели конкурирующие модели Asus ROG Ally и Lenovo Legion GO.

Будут предлагаться версии на процессорах Intel Core Ultra 5 135H и Core Ultra 7 155H. Разница в производительности между этими чипами не слишком значительная. 155H имеет 16 ядер и 22 потока команды, тактовая частота производительных ядер достигает 4,8 ГГц. Также здесь есть 8 графических ядер XE с частотой 2,25 ГГц. 135H обладает 14 ядрами и 18 потоками, частота до 4,6 ГГц, 7 ядер XE с частотой 2,2 ГГц.

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В итоге самый дешёвый вариант на процессоре 135H с конфигурацией памяти 16/512 ГБ стоит $700. На старшем процессоре предлагаются версии с конфигурацией 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ за $750 и $800. Также были свидетельства того, что велась разработка версии с объёмом оперативной памяти 32 ГБ. Однако, пока она упомянута не была. Возможно, данная версия будет представлена позже. Для хороших продаж MSI могла бы сохранить её стоимость около $800, на уровне самый дорогой в данный момент версии.