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ddr22
MSI анонсировала возрождение своей популярной серии материнских плат MPOWER
Z790MPOWER обладает рядом функций, которые делают ее привлекательной для энтузиастов разгона

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MSI, компания, специализирующаяся на производстве компьютерных компонентов, анонсировала возрождение своей популярной серии материнских плат MPOWER. Основные характеристики модели Z790MPOWER были представлены в обзоре, опубликованном Wccftech. Последняя партия материнских плат MPOWER была выпущена в 2017 году и использовала чипсеты Z170 и Z270 от Intel. Обзор отмечает, что новая материнская плата Z790MPOWER предлагает доступную цену и поддержку самых новых модулей оперативной памяти DDR5.

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Z790MPOWER обладает рядом функций, которые делают ее привлекательной для энтузиастов разгона. Она оснащена сокетом LGA 1700/1800 и поддерживает процессоры 12-го, 13-го и 14-го поколения Intel. Внутренний блок питания состоит из 15-фазного VRM и двух 8-контактных разъемов. З780MPOWER также имеет большие радиаторы на VRM и выглядит привлекательно с корпусом Mini-ATX в серебристо-черной отделке.

Конфигурация модулей DIMM ограничена двумя слотами, что идеально подходит для разгонщиков, и поддерживает модули DDR5 объемом до 64 ГБ, общий объем памяти составляет 128 ГБ. Также в плате есть два слота M.2, четыре порта SATA III, один PCIe 5.0 x16 и два слота PCIe 4.0 (X1 / X4). Возможности подключения включают четыре порта USB 2.0, три порта USB 3.2 Gen 1 и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C. Звук обеспечивается 7.1-канальным аудиоразъемом, а также присутствуют WIFI 6E + BT5.2 и 2.5GbE Ethernet LAN.

Цена Z790MPOWER на китайском рынке составляет около 1599 юаней (около 225 долларов), а на североамериканском рынке она стартует от 199 долларов США. Обзор отмечает, что данная цена является одной из самых доступных для материнской платы с такими высокими возможностями.

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Ожидается, что следующая серия памяти MPOWER от MSI получит поддержку от нескольких партнеров производителей оперативной памяти, что даст возможность выбирать из широкого спектра высококачественных модулей DDR5. В результате, покупатели получат доступ к передовым возможностям и технологиям по доступной цене.

#msi
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