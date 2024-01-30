Z790MPOWER обладает рядом функций, которые делают ее привлекательной для энтузиастов разгона

MSI, компания, специализирующаяся на производстве компьютерных компонентов, анонсировала возрождение своей популярной серии материнских плат MPOWER. Основные характеристики модели Z790MPOWER были представлены в обзоре, опубликованном Wccftech. Последняя партия материнских плат MPOWER была выпущена в 2017 году и использовала чипсеты Z170 и Z270 от Intel. Обзор отмечает, что новая материнская плата Z790MPOWER предлагает доступную цену и поддержку самых новых модулей оперативной памяти DDR5.

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Z790MPOWER обладает рядом функций, которые делают ее привлекательной для энтузиастов разгона. Она оснащена сокетом LGA 1700/1800 и поддерживает процессоры 12-го, 13-го и 14-го поколения Intel. Внутренний блок питания состоит из 15-фазного VRM и двух 8-контактных разъемов. З780MPOWER также имеет большие радиаторы на VRM и выглядит привлекательно с корпусом Mini-ATX в серебристо-черной отделке.

Конфигурация модулей DIMM ограничена двумя слотами, что идеально подходит для разгонщиков, и поддерживает модули DDR5 объемом до 64 ГБ, общий объем памяти составляет 128 ГБ. Также в плате есть два слота M.2, четыре порта SATA III, один PCIe 5.0 x16 и два слота PCIe 4.0 (X1 / X4). Возможности подключения включают четыре порта USB 2.0, три порта USB 3.2 Gen 1 и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C. Звук обеспечивается 7.1-канальным аудиоразъемом, а также присутствуют WIFI 6E + BT5.2 и 2.5GbE Ethernet LAN.

Цена Z790MPOWER на китайском рынке составляет около 1599 юаней (около 225 долларов), а на североамериканском рынке она стартует от 199 долларов США. Обзор отмечает, что данная цена является одной из самых доступных для материнской платы с такими высокими возможностями.

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Ожидается, что следующая серия памяти MPOWER от MSI получит поддержку от нескольких партнеров производителей оперативной памяти, что даст возможность выбирать из широкого спектра высококачественных модулей DDR5. В результате, покупатели получат доступ к передовым возможностям и технологиям по доступной цене.