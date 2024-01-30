Смартфон Sony Xperia 1 VI должен быть представлен через месяц

Ещё в прошлом году появились утечки информации относительно будущего смартфона Sony Xperia 1 VI, но с тех пор о нём ничего не было слышно. Начало продаж этого устройства всё ближе, поэтому появление новых сведений было ожидаемым.

В Twitter были упомянуты маркетинговые материалы этого смартфона. Здесь говорится о трёх задних камерах, тогда как у модели прошлого поколения их две.

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У всех трёх камер будут сенсоры с разрешением 48 Мп, как и на основной камере Xperia 1 V. Технология Exmor T помогает собирать больше света и сокращает уровень шума на изображениях. У основной камеры будет апертура f/1.4 и 2-кратный оптический зум, а также двойная автофокусировка. Будет поддерживаться запись видео 1080p и электронная стабилизация изображения.

У сверхширокоугольной камеры фокусное расстояние 14–18 мм, есть поддержка автофокуса. Телеобъектив обладает 6-кратным зумом, оптический зум 3-кратный.

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Анонс этого устройства ожидается 28 февраля на выставке MWC в Барселоне. Перед этим можно рассчитывать на появление дополнительных подробностей.