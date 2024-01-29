В этом году мобильная операционная система Apple будет серьёзно переработана

В начале лета на конференции разработчиков Apple WWDC компания среди прочего анонсирует обновление операционных систем для устройств iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. Система iOS 18 для смартфонов значительно изменится и принесёт ряд новых функциональных возможностей. Один из аналитиков утверждает, что это обновление станет самым крупным в истории iOS.

Марк Гурман в своём регулярном информационном бюллетене говорит, что с момента появления в 2007 году подобных крупных новшеств в системе не было. Вместе с ней в июне анонсируют watchOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. В ближайшие месяцы ожидается появление новых подробностей.

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Среди прочего от iPhone ждут появления функций искусственного интеллекта. В этом плане Apple отстаёт от конкурентов и iOS 18 может стать попыткой наверстать это отставание. Не так давно сообщалось, что Apple работает над большой языковой моделью в стиле ChatGPT. Возможно, она станет составной частью iOS.

ИИ должен помогать в работе с такими приложениями, как «Заметки», «Сообщения», Siri. Смартфоны серии iPhone 16 могут получить аппаратную поддержку ИИ.

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Также Apple может внедрить на своих устройствах долгожданную поддержку RCS. Это обеспечивает улучшенное взаимодействие между Android-устройствами и iPhone. На аппаратах iPhone можно будет отправлять фото и видео высокого разрешения, аудиосообщения, индикаторы набора текста, уведомления о прочтении сообщений, улучшить шифрование.