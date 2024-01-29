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В начале лета на конференции разработчиков Apple WWDC компания среди прочего анонсирует обновление операционных систем для устройств iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. Система iOS 18 для смартфонов значительно изменится и принесёт ряд новых функциональных возможностей. Один из аналитиков утверждает, что это обновление станет самым крупным в истории iOS.
Марк Гурман в своём регулярном информационном бюллетене говорит, что с момента появления в 2007 году подобных крупных новшеств в системе не было. Вместе с ней в июне анонсируют watchOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. В ближайшие месяцы ожидается появление новых подробностей.
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Среди прочего от iPhone ждут появления функций искусственного интеллекта. В этом плане Apple отстаёт от конкурентов и iOS 18 может стать попыткой наверстать это отставание. Не так давно сообщалось, что Apple работает над большой языковой моделью в стиле ChatGPT. Возможно, она станет составной частью iOS.
ИИ должен помогать в работе с такими приложениями, как «Заметки», «Сообщения», Siri. Смартфоны серии iPhone 16 могут получить аппаратную поддержку ИИ.
Также Apple может внедрить на своих устройствах долгожданную поддержку RCS. Это обеспечивает улучшенное взаимодействие между Android-устройствами и iPhone. На аппаратах iPhone можно будет отправлять фото и видео высокого разрешения, аудиосообщения, индикаторы набора текста, уведомления о прочтении сообщений, улучшить шифрование.