С iOS 17.3 от Apple представляет "Защиту от кражи устройств" для iPhone, требующую дополнительную аутентификацию и блокируя изменения в ненадежных местах

Apple представила новую функцию "Защита от кражи устройств" в рамках своего последнего обновления iOS 17.3. Эта функция предназначена для повышения безопасности личной информации на iPhone, что затрудняет доступ к ней неавторизованным лицам.

После установки iOS 17.3 пользователям предлагается активировать защиту от кражи устройств. Если она пропущена, ее можно включить вручную, перейдя в приложение "Настройки", выбрав Face ID и пароль и убедившись, что активирован переключатель "Защита от кражи устройств".

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Как только защита от кражи устройства будет включена, iPhone потребует дополнительной аутентификации для доступа к определенной информации и заблокирует определенные изменения, если обнаружит, что он находится не в надежном месте, например, дома или на рабочем месте пользователя.

Например, если пользователь попытается изменить пароль своей учетной записи Apple или код доступа к своему телефону, когда iPhone не находится в надежном месте, защита от кражи устройства требует часового ожидания, за которым следует повторная аутентификация с использованием Face ID или Touch ID. Эта задержка дает пользователю время воспользоваться программой Apple Find My tool для удаленной блокировки или удаления украденного устройства.

Защита от кражи устройств также ограничивает доступ к информации на iPhone неавторизованного лица, требуя биометрической аутентификации (Face ID или Touch ID) для выполнения таких действий, как просмотр сохраненных паролей или внесение изменений в сберегательный счет Apple.

Эта функция была разработана в ответ на сообщения о том, что воры изымали устройства после наблюдения за тем, как владельцы iPhone вводили свой PIN-код. Сообщается, что воры смогли украсть деньги, открыть счета кредитных карт и многое другое, как только они получили доступ к устройствам. Они также могут полностью заблокировать доступ жертв к их учетным записям Apple, что чрезвычайно затрудняет для жертв отключение или отслеживание их украденных iPhone с помощью функции Apple Find My.

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Хотя эта новая функция иногда может доставлять незначительные неудобства пользователям, рекомендуется ее активировать из-за усиленной защиты, которую она обеспечивает от несанкционированного доступа и потенциального неправильного использования украденных iPhone.