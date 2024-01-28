Это коснется в первую очередь пользователей из стран Европейского Союза.



Компания Apple официально разрешила использование сторонних магазинов приложений для iOS, начиная с выхода обновления до версии 17.4 в марте текущего года. Это коснется в первую очередь пользователей из стран Европейского Союза.

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Также разработчики получат возможность использовать внутри своих приложений для iOS платежные системы, отличные от Apple Pay. Это позволит избежать большой комиссии при продажах цифрового контента. В браузере Safari будет добавлена поддержка сторонних движков, а не только встроенного WebKit. Кроме того, разработчики получат доступ к некоторым API iOS, ранее недоступным из-за ограничений платформы.

Любые сторонние магазины приложений будут проходить предварительную проверку компанией Apple на предмет обеспечения кибербезопасности и защиты персональных данных. После официального одобрения магазина, пользователи смогут свободно скачивать из него любые приложения и даже выбрать данный магазин как основной источник загрузок.

Компания Apple не будет взимать свою комиссию в размере 30% с приложений, загруженных через сторонние источники. Однако самим разработчикам и владельцам таких магазинов придется уплачивать Apple небольшую пошлину в 0,5 евро за каждую тысячу установок, если общий объем скачиваний превысит 1 миллион.

Также Apple разрешила устанавливать на iOS полноценные приложения популярных облачных игровых сервисов типа Xbox Cloud Gaming или GeForce Now.

Кроме того, как было отмечено выше, разработчики браузеров для iOS смогут использовать внутри своих продуктов альтернативные движки, отличные от WebKit и позднее появится возможность портировать на платформу iOS полноценные версии Chrome, Firefox и других браузеров.

Данные изменения в политике Apple связаны с принятием в Евросоюзе некоторое время назад закона о цифровых рынках (DMA), целью которого является обеспечение справедливой конкуренции на рынке цифровых услуг и защита прав потребителей. Несмотря на сопротивление крупных техногигантов, закон рассматривается как необходимый для предотвращения их монопольного положения.

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Изменения вступают в силу с весны 2024 года и коснутся только пользователей Евросоюза.