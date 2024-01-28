Maserati MC20 EV будет представлена в следующем году

Автопроизводитель Maserati в прошлом году сообщил о прекращении производства 3,8-литрового двигателя V8. Собираясь перейти на электромобили, компания рассказала о планах на ближайшие годы. Уже в этом году в США должны быть представлены модели GranTurismo Folgore и Grecale Folgore, хотя пока о них мало что известно.

реклама

Анонсированный в 2020 году электромобиль Maserati MC20 должен поступить в продажу в 2025 году. Сначала предполагалось, что MC20 Folgore получит трёхмоторную трансмиссию на 700 л.с. С тех пор новая информация не появлялась, хотя выпускаемые в ограниченном количестве Alfa Romeo 33 Stradale будут иметь ту же основу и электрический вариант получит мощность 750 л.с. при запасе хода 386 км. Такие же показатели могут быть и у автомобиля Maserati.

В 2027 году будет выпущен внедорожник Maserati. Далее на той же платформе может быть представлен электрический Jeep Wagoneer S.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Давно выпускаемый седан Quattroporte в 2028 году может превратиться в электромобиль. Сначала его ждали в 2025 году, но в итоге релиз перенесли. До появления этих трёх моделей в этом году будет представлен кабриолет GranCabrio Folgore. Также на подходе бензиновый вариант Quattroporte.