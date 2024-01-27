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Apple сократила объём заказов на экраны OLED для iPad Pro сократился на 30%
Apple не уверена в большом спросе на новые iPad Pro с дисплеями OLED

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В конце марта ожидается анонс новой серии планшетов Apple iPad Pro с экранами вида OLED. Согласно последней информации, американский производитель уменьшил объём заказов экранов на 30%. Из этого можно сделать вывод, что Apple предсказывает спрос ниже прежнего.

Прогноз относительно не слишком безоблачного будущего OLED iPad Pro делает по данным от сети поставок. От уменьшения объёма заказов могли пострадать такие производители, как LG, TSMC, Foxconn и Novatek Microelectronics. Первоначально ждали, что будут заказаны 10 млн экранов для планшетов обоих размеров, но сейчас объём заказов оценивается в 7-8 млн дисплеев.

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Нынешние модели iPad Pro сейчас доступны по сниженным ценам, как и ещё более дешёвые планшеты Apple. Это может компенсировать уменьшенные продажи планшетов следующего поколения. Что касается поставщиков экранов, больше других может пострадать LG, у которой объём заказов сократился с 6 млн до 3 млн дисплей. У Samsung объём заказов сохранился на уровне 4 млн экземпляров.

Один из аналитиков считает, что Apple предсказывает более низкий спрос по той причине, что цена планшетов вырастет. Официально об этом пока не говорилось, но планшеты могут подорожать по сравнению с версиями с экранами LCD.

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Аналитик Минг-Чи Куо прежде утверждал, что Apple уменьшает производство процессоров M3 из-за снижения спрос на разные версии iPad. Нынешняя экономическая ситуация негативно сказывается как на производителях, так и на потребителях. Не исключено, что новые планшеты с дисплеями OLED будут стоить $1500, что будет по карману не всем желающим.

#apple #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
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