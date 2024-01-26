Компания Apple объявила, что разрешит установку сторонних приложений в обход App Store.

Компания Apple вносит некоторые изменения в App Store и другие части iOS, чтобы соответствовать закону о конкуренции Европейского союза, который вступит в силу в 27 странах Европейского союза.

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Пользователи iPhone и iPad в европейском блоке впервые смогут использовать альтернативные магазины приложений для загрузки приложений. Разработчики впервые смогут предлагать сторонние способы оплаты в своих приложениях. А пользователи iPhone впервые смогут выбирать между Safari и любым другим альтернативным браузером.

С 2008 года компания Apple жестко контролирует экосистему приложений для iPhone. Но спустя полтора десятилетия производитель iPhone вынужден открыть двери для других разработчиков, поскольку 7 марта 2024 года вступает в силу закон Европейского союза о цифровых рынках.

Одно из самых значительных изменений, которое больше всего затронет пользователей — это возможность боковой загрузки приложений. Если пользователи находятся в одной из 27 стран Европейского союза и используете iOS 17.4, теперь они могут загружать приложения, которые Apple называет «альтернативными маркетплейсами», с их сайтов.

Однако, чтобы использовать их на iPhone, разработчики должны быть одобрены Apple, а пользователи должны дать разрешение на загрузку приложений на iPhone или iPad. После одобрения и загрузки юзеры могут получить любое приложение, даже если оно нарушает правила App Store. Пользователи также могут установить маркетплейс, не входящий в App Store, по умолчанию.

Хотя боковая загрузка разрешена, компания Apple вводит нотариальное заверение для всех приложений на iOS, и сторонние маркетплейсы по-прежнему будут управляться системой Apple. Это включает в себя автоматические проверки и человеческий анализ, чтобы убедиться, что приложение соответствует всем требованиям безопасности и защищено от вредоносного ПО. Разработчики могут выпустить только одну версию приложения для всех магазинов приложений и должны соблюдать основные требования к платформе.

По словам разработчиков Apple, в обновлении iOS 17.4 будут введены дополнительные средства защиты от вредоносного ПО, которые не позволят запускать приложения, если в них будет обнаружено вредоносное ПО. Обновление iOS 17.4 в странах Европейского союза также позволит пользователям выбирать браузер при открытии Safari. Они смогут выбрать Safari или альтернативные браузеры, такие как Chrome, Firefox и другие. Кроме того, разработчики смогут использовать другие движки, помимо WebKit от Apple.

В соответствии с DMA, компания Apple делится новыми API для технологии NFC с банковскими и электронными приложениями в Европейской экономической зоне. Кроме того, в ЕС вводится новый контроль для пользователей, чтобы установить стороннее приложение для бесконтактных платежей по умолчанию.

В Европейском союзе Apple предлагает разработчикам либо придерживаться текущих условий комиссии, либо принять новую структуру вознаграждения. Новая структура направлена на решение проблем, поднятых разработчиками, и включает в себя сниженную комиссию до 17% для цифровых товаров и услуг. Однако за использование платежной системы Apple будет взиматься дополнительная комиссия в размере 3%. Этот шаг может повлиять на значительный доход Apple от App Store, который в основном составляет 30% комиссионных, получаемых от разработчиков, и является важнейшей частью бизнеса компании стоимостью $400 млрд.

Изменения вступают в силу в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках. Этот закон, принятый в 2022 году, является самой решительной попыткой ЕС регулировать деятельность крупных технологических корпораций и пресекать антиконкурентные практики. В сентябре 2023 года компания Apple была определена в качестве привратника, а ее App Store, браузер Safari и операционная система iOS были отнесены к категории основных платформенных сервисов, которые должны соответствовать правилам DMA.

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По словам сотрудников Apple, законы в ЕС привносят некоторые сложности, в том числе менее интуитивный пользовательский опыт, и Apple поможет своим пользователям сориентироваться.