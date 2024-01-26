Ссылаясь на опрошенных экспертов, издание DigiTimes сообщило, что американская Apple будет первой компанией, которой посчастливится заполучить новейшие чипы производства TSMC

Американская Apple будет первой компанией, которой посчастливится заполучить новейшие чипы производства TSMC, построенные по 2-нм техпроцессу. Данной информацией поделилось издание DigiTimes, ссылаясь на опрошенных экспертов.

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По предварительным прогнозам, тайваньская компания TSMC развернет производство 2-нанометровых чипов, примерно во второй половине 2025 года. На смену технологии FinFET (мультизатворные полевые МОП-транзисторы) придет более совершенная GAAFET. Данная технология принесет с собой заметные улучшения в эффективности работы процессоров, говоря конкретнее, процессоры станут еще более производительные и энергоэффективные.

В связи с тем, что до начала полномасштабного производства самых современных чипов осталось относительно не много времени, компания TSMC приняла решение построить третий по счету завод, на котором, собственно, они и будут создаваться (строительство первых двух уже идет полным ходом).

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Стоит сказать, что Apple недавно получила эксклюзивный доступ к 3-нанометровым чипам TSMC. Наиболее актуальная на текущий момент технология, используется в производстве фирменных процессоров компании Apple - A17 Pro, M3, M3 Pro и M3 Max.