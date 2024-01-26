реклама
Американская Apple будет первой компанией, которой посчастливится заполучить новейшие чипы производства TSMC, построенные по 2-нм техпроцессу. Данной информацией поделилось издание DigiTimes, ссылаясь на опрошенных экспертов.
реклама
По предварительным прогнозам, тайваньская компания TSMC развернет производство 2-нанометровых чипов, примерно во второй половине 2025 года. На смену технологии FinFET (мультизатворные полевые МОП-транзисторы) придет более совершенная GAAFET. Данная технология принесет с собой заметные улучшения в эффективности работы процессоров, говоря конкретнее, процессоры станут еще более производительные и энергоэффективные.
В связи с тем, что до начала полномасштабного производства самых современных чипов осталось относительно не много времени, компания TSMC приняла решение построить третий по счету завод, на котором, собственно, они и будут создаваться (строительство первых двух уже идет полным ходом).
Стоит сказать, что Apple недавно получила эксклюзивный доступ к 3-нанометровым чипам TSMC. Наиболее актуальная на текущий момент технология, используется в производстве фирменных процессоров компании Apple - A17 Pro, M3, M3 Pro и M3 Max.