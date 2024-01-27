Сборка браузера Chrome с Arm64 находится на бета-тестировании

Недостатком компьютеров на Windows под управлением процессоров с архитектурой Arm64, таких как Microsoft Surface Pro 9 5G, является отсутствие нативной поддержки браузера Chrome. Исправляя этот недостаток, Google представляет бета-версию Chrome Canary с поддержкой Arm64.

Новая версия браузера должна повысить его производительность на компьютерах на архитектуре Arm64, избавляя от необходимости пользоваться режимом эмуляции. Браузер можно установить на компьютеры с последними версиями Windows 11 на процессорах Arm. Один из пользователей сообщил, что новый Chrome благополучно запустился у него на процессоре Snapdragon 835 семилетней давности.

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Браузер Chrome достаточно давно доступен в виде Google Chromium на Arm64 и Linux для Arm64, а также в iOS и Mac. Браузер Microsoft Edge также поддерживает Arm64. Возможно, Google не торопилась предлагать вариант для Windows, поскольку компьютеров подобного рода немного и они дорогие по сравнению с конкурентами вроде хромбуков.

Теперь в недалёком будущем Qualcomm собирается выпустить новый процессор Snapdragon X Elite на смену Snapdragon 8cx Gen 3. Он будет производиться на техпроцессе 4 нм TSMC и должен принести двукратный рост производительности по сравнению с некоторыми процессорами Intel Core i7 13-го поколения при в три раза меньшем энергопотреблении. Это позволит составить более серьёзную конкуренцию процессорам линейки Apple M.

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Если Windows-ноутбуки на этом процессоре смогут предложить серьёзную производительность, есть вероятность увеличения их продаж. Первые устройства на Snapdragon Elite X ожидаются в середине нынешнего года. Возможно, к тому моменту Google представит финальную версию Chrome для Arm64.