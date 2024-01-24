Решение оказалось достаточно простым — изменить описание режима инкогнито в Chrome.

Компания Google намерена решить вопрос касательно коллективного иска, который подразумевает выплату пользователям Chrome солидной суммы в размере 5 миллиардов долларов. Его подача была осуществлена еще в 2020 году. Тогда пользователи обнаружили некоторые не состыковки, опровергающие полную конфиденциальность режима инкогнито в браузере Chrome.

Данный режим описывался как максимально конфиденциальный, то есть при его использовании активность пользователей не должна никоим образом отслеживаться и никуда не отсылаться. Однако получилось так, что история просмотра, а также другие данные, беспрепятственно отсылались на сервера Google и могли использоваться сторонними сайтами с инструментами Google Analytics и Google Ad Manager.

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Для решения данного вопроса компания Google сменит описание соответствующего режима, которое будет выглядеть примерно следующим образом:

"Ваши действия в режиме инкогнито будут недоступны другим пользователям этого устройства. Это не отменит сбор данных сайтами, которые вы посещаете, а также сервисами, использующихся этими сайтами, включая Google. Закладки, загруженные файлы и объекты из списка для чтения сохранятся."

Получается, что пользователи смогут заходить на различные сайты таким образом, чтобы никто из посторонних об этом не знал. Что касается Google и рекламодателей, то им информация все также будет предоставляться.

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Вероятнее всего, данное описание появится уже в следующем обновлении Chrome.