Мир искусственного интеллекта (ИИ) продолжает развиваться, и последние разработки Google обещают изменить то, как мы взаимодействуем с нашими браузерами.

Предстоящее обновление Chrome 121 от Google знаменует появление письменной речи с помощью искусственного интеллекта, способной изменить ландшафт цифровых коммуникаций. Эта инновационная функция, которая дебютирует в следующем месяце для пользователей Mac и Windows, направлена на повышение качества письменного контента на различных онлайн-платформах. Используя технологию искусственного интеллекта, Google пытается упростить процесс написания, предлагая пользователям альтернативные версии своих сообщений и возможность легко регулировать тон и длину. Эта функция, доступная через простой щелчок правой кнопкой мыши в текстовом поле и выбор «помогите мне написать», дает пользователям возможность использовать возможности искусственного интеллекта для создания убедительных повествований. Предоставляя несколько начальных слов в качестве контекста, пользователи могут поручить ИИ генерировать связные и отточенные сообщения, что потенциально сэкономит драгоценное время и усилия. Проводя параллели с экспериментальным инструментом Search Generative Experience (SGE) от Google и Copilot от Microsoft, эта функция представляет собой значительный шаг вперед в области помощи при написании текстов на основе искусственного интеллекта.

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Помимо написания с помощью искусственного интеллекта, обновление Google Chrome 121 представляет две дополнительные функции на базе искусственного интеллекта. Во-первых, возможность использовать генеративный искусственный интеллект для создания пользовательских тем браузера знаменует собой отход от традиционных статических тем. Предлагая пользователям ключевые слова, эта функция облегчает объединение разнообразных концепций в уникальные темы, обеспечивая беспрецедентную настройку. Более того, интеграция искусственного интеллекта в организацию вкладок повышает эффективность просмотра за счет беспрепятственной группировки похожих вкладок. Пользователи могут легко организовывать вкладки, связанные с различными темами, такими как кулинария, планирование путешествий и т. д., тем самым оптимизируя работу в Интернете с помощью простого щелчка правой кнопкой мыши.





По сути, неустанное стремление Google к интеграции искусственного интеллекта в Chrome означает сдвиг парадигмы онлайн-взаимодействия и продуктивности. Благодаря написанию с помощью искусственного интеллекта, способному совершить революцию в создании контента, а также дополнительным функциям, улучшающим пользовательскую настройку и организацию, пользователи Chrome стоят на пороге захватывающей новой эры в Интернете.

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