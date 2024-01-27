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Быстрые ядра в Snapdragon 8 Gen 4 могут работать на частоте 4 ГГц
Snapdragon 8 Gen 3 может достигать максимум 3,3 ГГц

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Неоднократно появлялись слухи о том, что в системе на чипе Snapdragon 8 Gen 4 не будут использоваться вычислительные ядра разработки ARM. Вместо них Qualcomm может перейти на собственные ядра Oryon или Phoenix. Ожидается производство этого чипа на техпроцессе 3 нм компании TSMC. Это должно обеспечить прирост энергоэффективности по сравнению с нынешним Snapdragon 8 Gen 3. За счёт этого ядра Phoenix получат возможность работать на более высоких тактовых частотах. Один из инсайдеров утверждает, что есть возможность добраться до частоты 4 ГГц.

Ранее сообщалось, что в Snapdragon 8 Gen 4 не будет экономичных вычислительных ядер, как и в MediaTek Dimensity 9300. Это должно увеличить многоядерную производительность, но вырастет и энергопотребление. Здесь помочь должен более передовой техпроцесс 3 нм.

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В новом чипе применяется конфигурация ядер 2 + 6. Скорее всего на частоте 4 ГГц работают два ядра. Если такая частота сохранится в финальном варианте процессора, это будет заметный шаг вперёд по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Здесь ядра Cortex-X4 способны достигать частоты только 3,3 ГГц. Увеличение частоты повысит однопоточную производительность, а поскольку ядер на высокой частоте будет два, многопоточная скорость также вырастет.

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Пока не было сравнения процессорами Apple A и M. Ранее сообщалось, что Qualcomm ведёт тестирование графического процессора Adreno 830, который по первым тестам превосходит M2.

#процессоры #qualcomm #snapdragon
Источник: wccftech.com
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