MediaTek Dimensity 9400: новый флагманский процессор на втором поколении 3-нанометрового техпроцесса TSMC.

По последним данным, MediaTek планирует начать массовое производство своего нового флагманского процессора Dimensity 9400, используя второе поколение 3-нанометрового процесса производства TSMC. Этот процессор предполагается быть одним из первых 3nm чипсетов для Android-флагманов, наряду с Snapdragon 8 Gen 4.

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В прошлом году TSMC производила 3nm чипы только для Apple, но теперь, согласно информации от инсайдера на платформе Weibo Digital Chat Station, компания будет использовать улучшенную технологию ‘N3E’ для Dimensity 9400. Эта технология обеспечивает лучшие показатели выхода годных кристаллов по сравнению с первым поколением ‘N3B’ и предлагает более привлекательные цены, что привлекло заказы от Qualcomm и MediaTek.

Dimensity 9400, как отмечается, будет опираться на дизайны CPU и GPU от ARM. Ожидается, что новый процессор будет использовать комбинацию ядер Cortex-X5 и других производительных ядер, но без энергоэффективных. Это может означать, что производительность Dimensity 9400 превзойдет возможности предшественника Dimensity 9300.

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Хотя ранее появлялась информация, что Dimensity 9400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 4, стоит отнестись к этим заявлениям с долей скептицизма. В ближайшие недели ожидается больше информации о производительности Dimensity 9400, поэтому сейчас слишком рано делать окончательные выводы.