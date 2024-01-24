При нагрузке на все ядра энергопотребление Snapdragon 8 Gen 4 значительно превышает показатель Snapdragon 8 Gen 3 у которого 12,7 Вт.

Теперь, когда уже доступны Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, Qualcomm готовится порадовать еще одной новинкой - Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750), который ожидается в этом году. По предварительным данным, новый чип оснащен 6 ядрами процессора Phoenix L и 2 ядрами процессора Phoenix M. Внутреннее кодовое название устройства - Sun, а некоторые слухи намекают на его энергопотребление.

реклама

По сообщению на технологическом форуме "DCInside" в Южной Корее, одно из высокопроизводительных ядер Snapdragon 8 Gen 4 может потреблять до 5,47 Вт энергии. Совокупное энергопотребление обоих ядер составляет 9,32 Вт. Отмечается, что эти ядра Nuvia разработаны Qualcomm, а не представляют собой варианты Arm Cortex. С другой стороны, ядра Phoenix M потребляют 1,1 Вт каждое при нагрузке. Полное энергопотребление Snapdragon 8 Gen 4 при работе всех ядер достигает 14,2 Вт. Стоит отметить, что эти показатели были измерены на ранней инженерной версии Snapdragon 8 Gen 4 и могут измениться до его выпуска. Значение в 14 Вт является слишком высоким для форм-фактора смартфона, и потребуется эффективное решение для охлаждения, чтобы контролировать температуру устройства. Однако с увеличенной плотностью транзисторов, обеспечиваемой процессом TSMC N3E, Snapdragon 8 Gen 4 может получить преимущество, необходимое для сравнения с такими решениями, как MediaTek Dimensity 9400 и Samsung Exynos 2500 на базе 3GAP.