Дефицита Nintendo Switch 2 в момент начала продаж быть не должно

В этом году от компании Nintendo ждут релиза второго поколения портативной игровой консоли Switch. Согласно последней информации, найти её в продаже будет проще, чем PlayStation 5 и Xbox Series X|S в момент их появления. В первой финансовый год будет выпущено большое количество консолей.

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В пятницу появилась новость о том, что устройство будет обладать экраном LCD размером 8 дюймов. Информационное агентство Bloomberg на основе информации об объёме поставок экранов утверждает, что Nintendo собирается выпустить поначалу 10 млн экземпляров. Дефицита чипов сейчас не наблюдается, поэтому производству большого количества консолей ничего помешать не должно. В будущем должна быть представлена версия консоли с дисплеем OLED, но это будет не в момент начала продаж.

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Хотя сведений об этой консоли появляется много, официального подтверждения её существования от Nintendo не было. Анонс ожидается в нынешнем году. Устройство должно обладать экраном с разрешением 1080p и поддержкой трассировки лучей. Технология Nvidia DLSS Ray Reconstruction должна дать уровень трассировки выше по сравнению с другими похожими консолями.