Появление игровой консоли Nintendo Switch 2 ожидается уже в этом году по цене $400

Слухи о грядущем появлении портативной игровой консоли Nintendo Switch 2 существуют давно, но японский производитель никогда их официально не подтверждал. В этом году вероятность появления новой модели высока как никогда прежде. На это среди прочего намекает информация о том, что сотни разработчиков готовят игры для данного устройства.

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Первая Nintendo Switch была представлена в марте 2017 года. Сейчас она третья по продажам в истории игровых консолей с количеством купленных экземпляров 132,46 млн. Однако даже обновлённая модель с экраном OLED постепенно начинает стареть. В прошлом году продажи всё равно были высокие, превосходя Xbox и уступая только PlayStation 5. При этом доход от продаж сократился по сравнению с показателем годом ранее.

В прошлом июле стало известно, что комплекты средств разработки для новой консоли отправлены в игровые студии. В сентябре говорилось, что на мероприятии Gamescom 2023 Nintendo проводила закрытые презентации Switch 2.

Теперь отчёт GDC 2024 «Состояние игровой индустрии» содержит информацию о том, что 8% из 3000 опрошенных разработчиков сообщили, что готовят игры для Switch 2. Также их спросили, какая платформа является для них наиболее интересной. 32% выбрали будущую версию PlayStation, ещё популярнее нынешние PlayStation 5 и ПК. Именно компьютеры являются наиболее интересными для разработчиков.

К первому поколению Switch интерес проявили 25% опрошенных.

Не исключено, что многим опрошенным разработчикам было запрещено говорить о работе над играми для Switch 2. Таким образом, процент вовлечённых может быть даже выше.

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Некоторые аналитики считают, что консоль не претерпит радикальных изменений. Главные изменения должны заключаться в использовании более современного процессора и некоторых других компонентов. Цена ожидается около $400, а игры по $70, как и на других платформах.