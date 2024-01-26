реклама
Nintendo, известная своими видеоиграми, может расширить свой ассортимент услуг, добавив мультимедийный стриминговый сервис. Недавние открытия указывают на то, что японская компания работает над созданием такого сервиса.
реклама
Ранее в этом месяце на платформе X/Twitter появилась информация от Nash Weedle о недавно зарегистрированном патенте, касающемся функционала выбора и заказа контента для онлайн-трансляций. Подробности патента описывают системы, которые позволяют отображать доступный контент, а также просмотренный контент и прочее.
Эта информация подтверждается вакансией инженера-программиста с опытом работы в мультимедийных технологиях от Nintendo of America, которую пользователь Necro Felipe обнаружил на платформе X/Twitter. Согласно описанию вакансии, инженер будет работать над проектированием и разработкой программного обеспечения для поддержки мультимедийных функций и возможностей, которые будут успешно интегрированы в широко используемые игровые консоли.
Учитывая предстоящий запуск Nintendo Switch 2, японская компания может стремиться предложить не только игровые, но и мультимедийные возможности на своей следующей системе. Упоминание в вакансии о "широко используемой" игровой консоли также намекает на то, что стриминговый сервис может быть доступен на текущей модели Switch.
На данный момент о Nintendo Switch 2 известно немного. Согласно отчетам, консоль будет представлена в ближайшие месяцы и официально выйдет в конце года. Новая система также будет поддерживать NVIDIA DLSS и предложит улучшенную технологию трассировки лучей по сравнению с PlayStation 5 и Xbox Series X благодаря технологии Ray Reconstruction от NVIDIA.